Riviera romagnola, i dubbi della sindaca di Riccione sulla Notte rosa che durerà una settimana (Di giovedì 23 luglio 2020) Renata Tosi fa sue le parole di una mamma e medico che le ha scritto: "Ragazzi si daranno appuntamento da tutta Italia. Ma non era il caso di rimandare all'anno prossimo?" Leggi su repubblica

Corriere : Positiva ragazza in vacanza in Riviera: 40 amici in quarantena, erano stati in discoteca - rep_bologna : Riviera romagnola, i dubbi della sindaca di Riccione sulla Notte rosa che durerà una settimana [aggiornamento delle… - Nutizieri : Fuori porta: la Notte Rosa si allunga e diventa 'Pink Week' dal 3 al 9 agosto - damianogarofalo : RT @decamerette: Oggi a @decamerette ci prepariamo alla ripresa della NBA, parliamo di movimenti LGBTQ+ e delle memorie di Casanova, andiam… - IlmondodiUNO : @Adnkronos Giusto eccheccazzo! Cesenatico e riviera romagnola sono pieni di 'sta monnezza -

Ultime Notizie dalla rete : Riviera romagnola Riviera romagnola, la Notte rosa 2020 durerà una settimana. Perplessa la sindaca di Riccione La Repubblica Riviera romagnola, i dubbi della sindaca di Riccione sulla Notte rosa che durerà una settimana

RICCIONE - La "Notte rosa", il Capodanno dell'estate che tradizionalmente trasforma per un weekend la Riviera romagnola in un fiume di gente che festeggia nelle città e sulle spiagge con concerti ed e ...

Recovery Fund. Gnassi: investiamo sulla "logistica" del turismo

Con la dorsale adriatica, con una nuova capacità di muoversi in tempi brevi lungo l’Italia, Rimini e la riviera romagnola, saranno connessi in tempo reale al mondo. Scuola e sanità sono, a mio parere, ...

RICCIONE - La "Notte rosa", il Capodanno dell'estate che tradizionalmente trasforma per un weekend la Riviera romagnola in un fiume di gente che festeggia nelle città e sulle spiagge con concerti ed e ...Con la dorsale adriatica, con una nuova capacità di muoversi in tempi brevi lungo l’Italia, Rimini e la riviera romagnola, saranno connessi in tempo reale al mondo. Scuola e sanità sono, a mio parere, ...