Rivelazione di Cristiano Ronaldo: «Senza dubbio il titolo più importante della mia carriera!» (Di giovedì 23 luglio 2020) Tempo di Lettura: 2 minuti Qualche giorno fa era l’anniversario della vittoria dell’Europeo del Portogallo in finale contro la Francia, dove tra l’altro era la nazione che ospitava la competizione. Sono passati 4 anni e ne passerà ancora un altro, causa Covid-19, prima che il titolo possa essere assegnato ad una nuova squadra. Cristiano Ronaldo ha comunque voluto ricordare questo anniversario su Twitter e ha sottolineato quanto questo titolo si per lui il più importante di tutto ciò che ha raggiunto. E di titoli ne ha vinti un bel po’. Faz hoje 4 anos que vivemos um dia histórico e único para todos nós! Para mim foi sem dúvida o título mais importante da minha carreira! ... Leggi su lapiazzettadellosport

