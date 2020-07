Ritirato Supradyn Ricarica 50+ integratore dalle farmacie per eccesso di iodio (Di giovedì 23 luglio 2020) La Bayer Spa comunica l’avviamento della procedura di ritiro volontario dal commercio sanitario e non alcuni lotti dell’integratore multivitaminico Supradyn. Si tratta dei lotti n. N1U489 e N1U493 del prodotto Supradyn Ricarica 50+ che viene venduto nella confezione da 15 compresse (cod. 935662561). Il provvedimento è divenuto reale per ragioni relative alla sua composizione, questi lotti contengono un quantitativo di … L'articolo Ritirato Supradyn Ricarica 50+ integratore dalle farmacie per eccesso di iodio è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

