Risultati Serie A, 35ª giornata: la Lazio rimonta il Cagliari [FOTO e CLASSIFICA] (Di giovedì 23 luglio 2020) Risultati Serie A – Si riparte con una nuova giornata di Serie A, la 35ª. Nel primo match successo per l’Atalanta contro il Bologna, decide un gol di Muriel per l’1-0, il Milan supera il Sassuolo grazie alla doppietta di Ibra. Parma-Napoli finisce 2-1 in una gara caratterizzata da tre rigori. Il derby della Lanterna va al Genoa, l’Inter non sfonda contro la Fiorentina. Due i posticipi del giovedì: Udinese-Juventus e Lazio-Cagliari. Di seguito il programma completo e la CLASSIFICA. I Risultati Martedì 21 luglio ore 19,30 Atalanta-Bologna 1-0 (66′ Muriel) (LE PAGELLE) ore 21,45Sassuolo-Milan 1-2 (19′ Ibra, 42′ Caputo, 46′ Ibra) (LE PAGELLE) Mercoledì 22 luglio ore ... Leggi su calcioweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Risultati Serie Risultati Serie A: video, gol e highlights della 35^ giornata Sky Sport Serie A, Lazio-Cagliari 0-1 (LIVE). La Juve perde a Udine

La prima occasione è per l’Udinese. Sul cross di Sema Danilo rischia di mandare la palla nella propria porta. Il palo salva la Juventus. Il match non regala particolari emozioni fino al 42' quando de ...

Serie A1 Softball – risultati e classifica 2^ giornata ritorno – 23 luglio

Classifica Girone A: Inox Team Saronno, Rheavendors Caronno e MKF Bollate (3 vittorie 1 sconfitta) .750; Bussolengo Softball (1-3) .250; Metalco Thunders Castellana (0-4), .000. Classifica Girone B: P ...

