Rinnovo Borini, lunedì possibile incontro per discutere il contratto (Di giovedì 23 luglio 2020) Rinnovo Borini, lunedì possibile incontro per discutere il contratto: la volontà è quella di trattenere il giocatore caro a Juric Il Rinnovo di Ivan Juric creerà un effetto domino in casa Hellas Verona, ovviamente positivo. Lunedì, infatti, si dovrebbe discutere del contratto di Fabio Borini, come riportato da Gianlucadimarzio.com. L’obiettivo del club scaligero è quello di trattenere il calciatore tanto caro a Ivan Juric: il giocatore si è trasferito in gialloblù a gennaio e potrebbe rimanere un altro anno. La prossima settimana sarà decisiva. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

infoitsport : Borini: 'Il rinnovo di Juric? Giusto dare continuità a quanto fatto quest'anno' -