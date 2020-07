Repubblica Ceca, festa di addio al Coronavirus in un night club di Praga: 68 contagiati, tra cui alcuni calciatori (Di giovedì 23 luglio 2020) festa di addio al Coronavirus in un night club: 68 contagiati Decidono di organizzare una festa di addio al Coronavirus in un night club: il party provoca 68 contagiati. La surreale vicenda è avvenuta a Praga, capitale della Repubblica Ceca, e ha visto protagonisti anche alcuni calciatori. Secondo quanto riferito dalle autorità sanitaria, la festa si è svolta lo scorso 11 luglio in una discoteca della città. Al party avrebbero partecipato 17 persone, 15 delle quali sono poi risultate positive al Covid-19. Queste, poi, avrebbero infettato a loro volta ... Leggi su tpi

Praga, 68 contagiati in un Night Club: festa per l’addio al Covid-19 finita male

Si contano ben 68 contagiati in un Night Club a Praga durante un party anti coronavirus: riconosciuti anche dei calciatori tra gli infettati. Una festa concepita per dimenticarsi dell’emergenza Covid, ...

