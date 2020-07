Repubblica Ceca, calciatore positivo al Covid-19: stop al campionato e niente retrocessioni (Di giovedì 23 luglio 2020) La Repubblica Ceca ferma nuovamente il calcio e, questa volta, lo stop è definitivo. Dopo aver riscontrato la positività al Covid-19 di un giocatore dell’Opava, infatti, la prosecuzione del torneo è stato compromessa, poiché l’intera squadra è in quarantena e la scadenza indicata dalla Uefa è ormai vicinissima. Le giornate rimaste sono due e, dunque, non saranno disputate, portando di fatto anche al blocco delle retrocessioni. Lo Slavia Praga conquista il titolo, mentre il Viktoria Plzen parteciperà ai preliminari di Champions League; Sparta Praga, Jablonec e Slovan Liberec in Europa League. Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : Repubblica Ceca Repubblica Ceca, giocatore positivo: sospeso il campionato e annullate le retrocessioni TUTTO mercato WEB Marc Marquez operato dopo Jerez, le condizioni: nervo radiale integro e rientro possibile già a Brno

Il campione in carica della MotoGP Marc Marquez è stato operato a Barcellona per sanare la frattura all’omero del braccio destro riportata dopo la caduta nel GP di Jerez di domenica scorsa. L’operazio ...

Moto GP: incredibile Marquez, subito in pista per il Gran Premio di Andalusia

tanto da ipotizzare un rientro a Brno nel GP della Repubblica Ceca in programma il 9 agosto. E invece ancora una volta Marc Marquez ha sorpreso tutti, e tornerà subito in sella, per non perdere ...

Il campione in carica della MotoGP Marc Marquez è stato operato a Barcellona per sanare la frattura all'omero del braccio destro riportata dopo la caduta nel GP di Jerez di domenica scorsa. L'operazio ...tanto da ipotizzare un rientro a Brno nel GP della Repubblica Ceca in programma il 9 agosto. E invece ancora una volta Marc Marquez ha sorpreso tutti, e tornerà subito in sella, per non perdere ...