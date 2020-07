Rent-a-car - Sixt si espande negli Usa (Di giovedì 23 luglio 2020) Malgrado la non facile situazione del comparto dellautonoleggio, Sixt accelera nel mercato statunitense rilevando dieci concessioni aeroportuali da Advantage Rent a car, entrata nel Chapter 11 e alla ricerca di capitali freschi. Tra cui, per l'appunto i 16,1 milioni di dollari sborsati dalla società di noleggio a breve termine tedesca che, in questo modo, si è assicurata una presenza negli scali di Boston, New York (JFK, La Guardia e Newark), Houston, Orlando, Denver, Maui, Honolulu e Las Vegas. Sixt, prima di questa operazione, era presente in 75 location americane, con una quota di mercato del 2%, e con questa aggiunta stima di raggiungere nel suo business a stelle e strisce ben 3,4 miliardi di dollari all'anno di nuove entrate: "Con questa operazione facciamo un notevole passo avanti strategico nel ... Leggi su quattroruote

