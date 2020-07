Regionali, in campo l’avvocato delle popolazioni indigene contro Eni: chi è Saltalamacchia (Di giovedì 23 luglio 2020) Tempo di lettura: 4 minutiNapoli – Il nome di Luca Saltalamacchia come candidato presidente alla Regione Campania della lista ambientalista e di sinistra Terra viene fuori in tarda serata dopo riunioni fiume e a tambur battente. Con il patto di tenere le bocche cucite fino a stamani. Una figura scelta perché incarna i movimenti e i comitati ambientalisti piuttosto che Insurgencia o le forze politiche. Quest’ultime comunque non rinunciano a mettere in campo con l’escamotage della formula del ticket uomo-donna anche la candidata di loro espressione. Ovvero il consigliere comunale di Marano in quota Sinistra italiana, nonché storica attivista del movimento antidiscarica dell’area nord di Napoli, Stefania Fanelli. Appena la notizia di Saltalamacchia, anticipata da Anteprima24 si diffonde, fa ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Regionali campo Di nuovo in Campo per la Daunia, non molla la bandiera rossa: "Anche questa volta la tengo orgogliosamente io" FoggiaToday Coronavirus: impennata dei contagi, ma la proroga dello stato di emergenza al 31 ottobre ancora non arriva

Impennata dei contagi, focolai di coronavirus che si moltiplicano in Italia, ma la proroga dello stato di emergenza al momento non è stata formalizzata nel Consiglio dei ministri. Sul 31 ottobre come ...

Tutela piccoli Comuni, la Regione Lazio approva la legge

hanno lamentato l’esiguità delle risorse messe in campo. Per la maggioranza ha preso la parola Rodolfo Lena (Pd). Poco prima del voto finale, il Consiglio regionale ha altresì approvato un ordine del ...

