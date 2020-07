Recovery Fund non basta, nella Maggioranza si litiga ancora (Di giovedì 23 luglio 2020) L’accordo raggiunto in Consiglio d’Europa sul Recovery Fund non mette fine alle tensioni nella Maggioranza. A tenere banco, il ricorso al Mes: pro e contro. Dopo il Recovery Fund, tocca al Mes, il Meccanismo europeo di Stabilità. nella Maggioranza sarebbe in corso un vero e proprio braccio di ferro sulla possibilità o meno di farvi … L'articolo Recovery Fund non basta, nella Maggioranza si litiga ancora proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

borghi_claudio : Non credete al discorso di Molinari? Ecco quali sono da tempo le raccomandazioni specifiche per paese, quelle da se… - matteosalvinimi : Mentre i primi fondi del Recovery Fund arriveranno con tutta calma solo nel 2021, il governo è pronto a confermare… - Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ Controtendenza rispetto al Cinegiornale Luce in corso pro Conte. Ecco cosa diceva il pre… - DonatoMegna : RECOVERY FUND Noi consideriamo l' Europa come un'entità astratta. Ma l'Europa siamo noi! Se elargisce denaro, sempr… - LuisaPistini : RT @borghi_claudio: Non credete al discorso di Molinari? Ecco quali sono da tempo le raccomandazioni specifiche per paese, quelle da seguir… -