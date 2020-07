Recovery fund, il Parlamento europeo avverte il Consiglio: o si cambia o niente bilancio (Di giovedì 23 luglio 2020) Dopo i due giorni di “ubriacatura” sui tanti denari europei che arriveranno, sulle condizioni e sui successi del presidente del Consiglio e sul momento obiettivamente storico per la nascita dei tanto sospirati Eurobonds, ascoltare il dibattito al Parlamento europeo e soprattutto leggere la risoluzione che oggi ha approvato con il voto favorevole di tutti i gruppi – fatta eccezione per la destra antieuropea (682 votanti, 465 favorevoli, 150 contrari e 60 astenuti) obbliga tutti a rimettere i piedi per terra. Lasciando completamente da parte la gara veramente stucchevole di chi ha vinto e chi ha perso (e sono molti) e accogliendo freddamente il Presidente del Consiglio Charles Michel, il Parlamento europeo ha sostanzialmente annunciato che sì, Next generation Eu e ... Leggi su ilfattoquotidiano

