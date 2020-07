Recovery Fund, Fusaro: grazie a questo accordo l’Ue colpirà pensioni e prima casa in Italia (video) (Di giovedì 23 luglio 2020) Con il Recovery Fund l’Unione Europea si pone nelle condizioni ideali per poter aggredire l’Italia. E’ la denuncia del filosofo euroscettico Diego Fusaro da sempre nemico delle strategie dei burocrati di Bruxelles e contrarissimo all’uso dei fondi del Mes. “E’ come se Conte osserva Fusaro – avesse consegnato la testa dell’Italia agli apolidi di Bruxelles. Concessione in grazia della quale l’Ue si trova ora nelle condizioni di requisire oltre alla sovranità monetaria anche la sovranità politica. Potrà imporre all’Italia le riforme da fare, potrà imporre al paese condizionalità che saranno pagate secondo lo stratagemma del debito. Tramite questo metodo ... Leggi su secoloditalia

borghi_claudio : Non credete al discorso di Molinari? Ecco quali sono da tempo le raccomandazioni specifiche per paese, quelle da se… - Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ Controtendenza rispetto al Cinegiornale Luce in corso pro Conte. Ecco cosa diceva il pre… - matteosalvinimi : Mentre i primi fondi del Recovery Fund arriveranno con tutta calma solo nel 2021, il governo è pronto a confermare… - Adnkronos : #Berlusconi: '#Recoveryfund occasione che Italia non può sprecare' - PronzyJ : Berlusconi: “Recovery fund occasione che Italia non può sprecare” -