Real Madrid, Sterling cambia sponsor: vicino l’acquisto dell’attaccante inglese? (Di giovedì 23 luglio 2020) L’attaccante del Manchester City, Raheem Sterling sembrerebbe avvicinarsi sempre più al Real Madrid, almeno secondo quanto riferito dai tabloid inglesi, che avrebbero trovato un indizio nel cambio di sponsor da parte dell’attaccante. Secondo il ‘The Sun’, infatti, il fatto che Sterling tra qualche giorno lascerà la ‘Nike’ per un nuovo ricco contratto con lo storico marchio dei blancos ‘Adidas’, sarebbe una prova dell’imminente cambio di maglia per il centravanti inglese. Questa è stata la miglior stagione Realizzativa per il calciatore dei Citizens con 33 reti e adesso potrebbe essere arrivato il momento di trovare nuovi stimoli. Leggi su sportface

Eurosport_IT : IL REAL MADRID È CAMPIONE DI SPAGNA!???? Col Villarreal serviva la vittoria, che è arrivata puntuale a firma Benzema… - SkySport : ULTIM'ORA IL REAL MADRID È CAMPIONE DI SPAGNA 34^ LIGA PER I BLANCOS - GoalItalia : Real Madrid 92 titoli ?? Barcellona 91 titoli ?? Il sorpasso è compiuto ?? - sportface2016 : #RealMadrid, #Sterling cambia sponsor: vicino l'acquisto dell'attaccante inglese? - iany_red : @Madridigirl @TRT_LM10 @EasyBelotti @Real_Madrid_Gor @KillerDeBruyne @bensharpmufc @Killer_debruyne @ak300i… -