Rapisce e Tortura i Vicini 14enni per Giorni, gli Avevano Rubato degli Attrezzi dal Garage (Di giovedì 23 luglio 2020) I due ragazzini sono stati pestati a sangue e rinchiusi nella cantina sotterranea per 3 Giorni senza cibo e acqua, sono stati trovati disidrati in stato di shock. Li voleva punire per aver Rubato degli Attrezzi dal suo Garage, ha deciso di rinchiuderli e Torturarli per Giorni. Succede in Ucraina, a Kryvyi Rih, dove i due 14enni sono rimasti isolati per tre Giorni senza cibo ne acqua nella sua cantina sotterranea. Il tutto, secondo la polizia, sarebbe cominciato la settimana scorsa quando l’uomo avrebbe avvicinato i ragazzini con una scusa, a quel punto il 36enne li avrebbe sorpresi picchiandoli, legandoli e coprendogli la testa con un sacco nero. Durante i tre Giorni senza cibo e acqua l’uomo ... Leggi su youreduaction

