Ranieri: “Juve super e complimenti al Milan” – VIDEO (Di giovedì 23 luglio 2020) Claudio Ranieri, tecnico della Sampdoria, è intervenuto al termine del match perso contro il Genoa. Ecco le sue parole Claudio Ranieri, tecnico della Sampdoria, è intervenuto al termine del match perso contro il Genoa. Ecco le parole post derby dell’allenatore doriano: «Adesso arrivano due squadre che sono tra le migliori, la Juventus è supercampionessa Faccio anche i complimenti al Milan e alla dirigenza per aver cambiato la propria idea, sono due squadre che sono sull’onda, noi dobbiamo cercare di fare del nostro meglio». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

