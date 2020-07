Rabbia sovranista contro clandestino palestrato arrivato a Lampedusa, ma siamo nel 2013 in Australia (Di giovedì 23 luglio 2020) C’è tanta Rabbia in queste ore tra i sovranisti in Italia, a causa di uno scatto diventato virale a proposito di un clandestino che sarebbe appena sbarcato a Lampedusa. Si tratta di un migrante che, secondo quanto raccontato nel meme in questione (come al solito, infatti, ci ritroviamo davanti un’immagine accompagnata da un testo, senza fonti e prove su quello che si dice) non è fuggito certo dalla guerra, ma dagli anabolizzanti considerando il suo aspetto non certo scheletrico. Insomma, uno scatto che alimenta le teorie di coloro che non ritengono necessaria la fuga nel nostro Paese, al contrario di quello che si dice sulle motivazioni che inducono tante persone a mettere piede sul suolo italiano. Anzi, chi condivide lo scatto in questione addirittura ironizza sulla sua condizione, parlando appunto di ... Leggi su bufale

AndreaBonturi : RT @alessiarotta: Salvini “governo importa infetti per prorogare stato emergenza”. La vergogna, malafede, spregiudicatezza, superficialità… - Moixus1970 : RT @alessiarotta: Salvini “governo importa infetti per prorogare stato emergenza”. La vergogna, malafede, spregiudicatezza, superficialità… - EdiGirolami : RT @alessiarotta: Salvini “governo importa infetti per prorogare stato emergenza”. La vergogna, malafede, spregiudicatezza, superficialità… - nuccia20 : RT @alessiarotta: Salvini “governo importa infetti per prorogare stato emergenza”. La vergogna, malafede, spregiudicatezza, superficialità… - FabrizioKinga : RT @alessiarotta: Salvini “governo importa infetti per prorogare stato emergenza”. La vergogna, malafede, spregiudicatezza, superficialità… -

Ultime Notizie dalla rete : Rabbia sovranista "A Conte 82 miliardi in regalo", la rabbia di Wilders Adnkronos La sconfitta storica dei sovranisti

Un Conte che torna a mani vuote, o costretto ad accettare aiuti dalla Ue a condizioni disastrose, avrebbe provocato la caduta del governo e favorito una vittoria a mani basse alle prossime elezioni de ...

Marine Le Pen attacca Macron: il peggior accordo per la Francia

Sovranisti schiumanti di rabbia in tutta Europa oggi, dall'Italia dove Salvini balbetta anatemi contro Conte alla Francia, dove Marine Le Pen attacca Macron sostenendo che l'accordo per il Recovery Fu ...

Un Conte che torna a mani vuote, o costretto ad accettare aiuti dalla Ue a condizioni disastrose, avrebbe provocato la caduta del governo e favorito una vittoria a mani basse alle prossime elezioni de ...Sovranisti schiumanti di rabbia in tutta Europa oggi, dall'Italia dove Salvini balbetta anatemi contro Conte alla Francia, dove Marine Le Pen attacca Macron sostenendo che l'accordo per il Recovery Fu ...