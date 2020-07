Queste oscure materie 2: il teaser trailer dei nuovi episodi (Di giovedì 23 luglio 2020) HBO ha condiviso il teaser trailer di Queste oscure materie 2, il secondo capitolo delle avventure tratte dal romanzo di Philip Pullman. Queste oscure materie 2 ha ora un teaser trailer che regala le prime anticipazioni delle nuove avventure della giovanissima Lyra, la protagonista dei romanzi scritti da Philip Pullman. Il filmato, in cui appare anche la new entry nel cast Andrew Scott, mostra la ragazzina alle prese con spettacolari location, fughe rocambolesche, sequenze d'azione e intrighi che coinvolgono più di una dimensione. Ambientata su un pianeta diverso dalla Terra, in cui le persone camminano con al fianco un daimon, ovvero un animale che ne incarna l'anima, Queste ... Leggi su movieplayer

His Dark Materials: anticipazioni sulla seconda stagione

In attesa della seconda stagione di Queste Oscure Materie (His Dark Materials), adattamento televisivo dell’omonima trilogia fantasy di Philip Pullman, il cast e gli autori della serie BBC e HBO hanno ...

