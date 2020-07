Puglia d’eccellenza: in vacanza a Villa Missoni nel cuore della Valle d’Itria (Di giovedì 23 luglio 2020) Per uno dei luoghi più belli di Puglia di segue una strada che dal mare costeggia Fasano attraversa le sinuose colline della Valle d’Itria costeggiando i numerosi agglomerati di trulli che puntellano le infinite distese di vigneti e uliveti. È qui in questo territorio antico e pieno di fascino che Tania Missoni ha deciso di far nascere, insieme ai suoi tre figli, Ottavio, Giacomo e Marco, la propria residenza di campagna. Leggi su vanityfair

Mibac_Puglia : RT @museo_marta: Al MArTA si è svolta la conferenza di presentazione del Circuito del Contemporaneo, progetto con l’obiettivo di costituire… -

Ultime Notizie dalla rete : Puglia d’eccellenza Taranto polo di eccellenza per lo sviluppo digitale e informatico Corriere di Taranto