“Puglia bomba a orologeria” per gli arrivi di.migranti, secondo un sindacato di polizia (Di giovedì 23 luglio 2020) Di seguito un comunicato diffuso dal sindacato di polizia Fsp: “Proseguire così in tema di gestione dei migranti nella regione Puglia è impossibile. Il lavoro è troppo per il numero di uomini che devono svolgerlo, le garanzie troppo poche, le tutele scarse, i rischi altissimi specie a causa dell’emergenza Covid 19, e adesso anche i numerosi arrivi da Lampedusa rendono la situazione simile a una bomba a orologeria. Circa 100 immigrati giunti dall’isola negli ultimi giorni, che sono andati a sommarsi alle migliaia già presenti sul territorio, e nell’hotspot in cui si tengono in quarantena i migranti le condizioni per gli operatori non sono tali da garantirgli la massima tutela dal contagio. Senza contare che molti ospiti delle strutture ... Leggi su noinotizie

