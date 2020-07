Prove di governissimo? Per approvare lo scostamento di bilancio la maggioranza ha bisogno di Forza Italia (Di giovedì 23 luglio 2020) Dopo i 20 miliardi del dl Cura Italia e i 55 miliardi del dl Rilancio, il Consiglio dei ministri ha dato il via libera a un nuovo scostamento di bilancio da 25 miliardi nel mese di agosto, sulla scia del risultato ottenuto in Ue sul Recovery fund, che garantirà all’Italia circa 209 miliardi. La nuova richiesta di extra deficit servirà a estendere la cassa integrazione Covid in maniera selettiva, a finanziare un meccanismo di incentivi per le imprese accompagnato dalla decontribuzione, e ad alleggerire il peso delle tasse sospese e rinviate a settembre, ma anche a destinare nuove fondi alle casse dei comuni e delle regioni. Il parlamento dovrebbe approvare la “manovra estiva” mercoledì 29 luglio, ma per autorizzare lo scostamento servirà la ... Leggi su tpi

Enrico Costa: "Azione disciplinare nei confronti del giudice che sbaglia"

La proposta di legge dell’esponente di Forza Italia sulla responsabilità dei magistrati raccoglie consensi trasversali. Il Guardasigilli Bonafede apprezza e arriva anche il plauso di Calenda. Prove ge ...

