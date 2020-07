Proteus, il nuovo materiale che, quasi, niente può tagliare (Di giovedì 23 luglio 2020) Contro di lui non c'è utensile che tenga: puoi aggredirlo con un trapano elettrico o una smerigliatrice angolare, capaci di penetrare nei metalli più duri , e Proteus non fa una piega. Ribattezzato ... Leggi su quotidiano

Contro di lui non c'è utensile che tenga: puoi aggredirlo con un trapano elettrico o una smerigliatrice angolare, capaci di penetrare nei metalli più duri, e Proteus non fa una piega. Ribattezzato com ...Le seghe circolari e i trapani possono solo intaccare la sua “pelle”, ma il corpo del nuovo materiale diventerà più duro all’aumentare della penetrazione. Merito delle sfere ceramiche affogate nella s ...