Probabili formazioni Serie A, le gare di oggi: nella Juve torna Bernardeschi, c’è Caicedo (Di giovedì 23 luglio 2020) Probabili formazioni Serie A – Si chiude la trentacinquesima giornata di Serie A. Alle 19,30 la Juventus è ospite dell’Udinese per provare a chiudere il discorso scudetto. I friulani cercano altri punti per avvicinarsi sempre più alla salvezza matematica. Alle 21,45 sarà il turno della Lazio, che ospita il Cagliari. I biancocelesti vogliono ritrovare la vittoria, che manca ormai da troppo tempo. I sardi vogliono chiudere al meglio la stagione. Sarri ritrova Bernardeschi dopo la squalifica, ma si porta dietro il dubbio Dybala, uscito malconcio dalla sfida con la Lazio. L’argentino dovrebbe recuperare e giocare di fianco a Ronaldo. Gotti si affida alla classe di de Paul e alla velocità di Lasagna per mettere in difficoltà la ... Leggi su calcioweb.eu

