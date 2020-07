Previsioni Meteo, tutti i dettagli sul tempo della prossima settimana (Di giovedì 23 luglio 2020) Previsioni Meteo – Una tendenza a tempo più anticiclonico, in prevalenza soleggiato e stabile per gli ultimi giorni di Luglio, continua a essere confermata dal centro di calcolo europeo. L’ alta pressione, già piuttosto prevalente sul Mediterraneo e sull’Italia in questa prima parte di settimana, dopo un temporaneo cedimento in corrispondenza del Nord Italia, dove arriveranno temporali anche forti nelle prossime ore, e localmente del Centro, tenderà a ripristinare la propria posizione, egemonizzando l’ultima parte di luglio. A dire il vero, la copertura potrebbe risultare meno efficace per le consuete aree più settentrionali, soprattutto Alpine e prealpine, dove, in particolare verso ... Leggi su meteoweb.eu

AndrieuEric : RT @ilmeteoit: #Meteo: #WEEKEND della #RIVOLUZIONE! Ecco le #PREVISIONI dettagliate per #SABATO e #DOMENICA, ci sono novità - ilmeteoit : #Meteo: #WEEKEND della #RIVOLUZIONE! Ecco le #PREVISIONI dettagliate per #SABATO e #DOMENICA, ci sono novità - meteosiena : #Meteo #Siena: Previsioni per : agg.12:00 - leggoit : Meteo, le previsioni: attacco di temporali e grandine. Un venerdì di burrasca - fordeborah5 : RT @ilmeteonet: #23luglio Occhio ai #temporali nelle prossime ore e nei prossimi giorni! ????? ??? Previsioni #meteo: -