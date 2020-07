Previsioni Meteo: nuovo aggiornamento in vista del weekend, ma tra Sabato e Domenica avremo anche ampie schiarite (Di giovedì 23 luglio 2020) Previsioni Meteo – Ancora una residua instabilità nella prima parte del weekend, ma via via l’anticiclone tornerà a guadagnare posizioni verso il Mediterraneo centrale e l’Italia, apportando condizioni di ampio soleggiamento su gran parte del paese. più disturbi sono attesi probabilmente per Sabato, quando il cavo depressionario Nord Atlantico, responsabile del raid temporalesco del giorno precedente su gran parte del Nord Italia, si porterà verso le regioni dell’ ex Jugoslavia, ma inciderà ancora con moderata e vorticità su parte del Nord, soprattutto sul Nordovest Appennino, sulle Prealpi centro-orientali e anche sull’Appennino centro-meridionale. Entro Domenica, però, ... Leggi su meteoweb.eu

