Preso lo stupratore del Parco Stella a Milano: è un senegalese clandestino senza fissa dimora (Di giovedì 23 luglio 2020) E’ un 24enne, clandestino senza fissa dimora e di origine senegalese, l’uomo arrestato per lo stupro dello scorso 15 luglio a Milano. Vittima una 45enne violentata in pieno giorno al Parco Monte Stella in zona San Siro. Lo stupro avvenuto in pieno giorno Il giovane è stato arrestato ieri sera alle 23 dalla polizia di Milano dopo un’indagine lampo di squadra mobile e scientifica, che ha permesso in sette giorni di rintracciare con certezza il responsabile dello stupro attraverso l’analisi delle tracce di Dna trovate sui vestiti della donna. La vittima, una settimana fa, era a passeggio con il proprio cane ed è stata brutalmente aggredita e abusata dal giovane nel pomeriggio, alle 18, in pieno ... Leggi su secoloditalia

francetomm : RT @SecolodItalia1: Preso lo stupratore del Parco Stella a Milano: è un senegalese clandestino senza fissa dimora - SecolodItalia1 : Preso lo stupratore del Parco Stella a Milano: è un senegalese clandestino senza fissa dimora… - carlokarl : RT @Letargo6: Preso lo stupratore di Milano, identificato l'uomo che ha violentato una ITALIANA 45enne al Monte Stella: fermato il delinque… - Emanuelamodene1 : RT @Letargo6: Preso lo stupratore di Milano, identificato l'uomo che ha violentato una ITALIANA 45enne al Monte Stella: fermato il delinque… - GeMa7799 : Preso lo stupratore di Milano: fermato un 24enne straniero Identificato l'uomo che ha violentato una 45enne al Mont… -