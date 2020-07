Presentazione FIFA 21 oggi 23 luglio, orario trailer ufficiale (Di giovedì 23 luglio 2020) La giornata odierna è senza dubbio particolarmente importante per i calciofili videoludici. Sarà oggi infatti che la Presentazione di FIFA 21 avrà luogo, con i primi dettagli inerenti il nuovo episodio che saranno sciorinati da Electronic Arts. Come sempre c'è attesa attorno al titolo calcistico del colosso statunitense, capace di calamitare le attenzioni di una foltissima platea. D'altronde, nel corso dei decenni, il franchise è stato in grado di ritagliarsi un ruolo di assoluto protagonista all'interno della scena videoludica. E il merito va indubbiamente, soprattutto per quanto riguarda gli ultimi anni, alla modalità Ultimate Team. È stata questa, tra le altre cose, a foraggiare maggiormente le casse della compagnia, grazie alle microtransazioni che infarciscono lo store. E ... Leggi su optimagazine

