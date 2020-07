Prato, controlli anti-schiamazzi. Multate undici persone senza mascherine (Di giovedì 23 luglio 2020) Prato, 23 luglio 2020 - Nuovi controlli della polizia municipale di Prato in via di Filettole, in via Capponi e via Borgovalsugana per tentare ancora una volta di arginare il fenomeno del disturbo ... Leggi su lanazione

Prato, 23 luglio 2020 - Nuovi controlli della polizia municipale di Prato in via di Filettole, in via Capponi e via Borgovalsugana per tentare ancora una volta di arginare il fenomeno del disturbo ...

Panchine distrutte: ora controlli in borghese

Stretta in arrivo contro i vandali, che l’altra sera hanno colpito anbcora distruggendo le panchine nel giardino di San Giorgio a Colonica. Per fermare il dilagare dell’inciviltà, che purtroppo riguar ...

Stretta in arrivo contro i vandali, che l'altra sera hanno colpito anbcora distruggendo le panchine nel giardino di San Giorgio a Colonica. Per fermare il dilagare dell'inciviltà, che purtroppo riguar ...