Portogruaro, testa sbattuta con forza contro il bidet: fermato un 23enne per la morte di Marcella Boraso (Di giovedì 23 luglio 2020) Chi ha ucciso Marcella Boraso, la 59enne trovata cadavere ieri nella sua casa a Portogruaro (Venezia), le ha sbattuto con forza la testa contro il bidet del bagno. Poi ha appiccato l’incendio all’appartamento. Per gli inquirenti e i carabinieri l’autore è un giovane di 23 anni di origine marocchina fermato con l’accusa di omicidio. Le indagini dei militari hanno permesso di raccogliere forti indizi sulla sua presenza. A trovare il cadavere della vittima sono stati i vigili del fuoco, chiamati dai vicini per spegnere un principio di incendio nell’abitazione. Il presunto assassino e la vittima, che abitavano nello stesso complesso Ater, si erano conosciuti al Sert: lei lo frequentava per problemi legati ... Leggi su ilfattoquotidiano

