Portogruaro. Marocchino fermato per l’omicidio di Marcella Boraso (Di giovedì 23 luglio 2020) Femminicidio nel Veneziano. Una donna di 59 anni è stata trovata morta in una casa Ater con una ferita alla testa. Per il delitto è stato fermato un Marocchino di 23 anni. La vittima è Marcella Boraso, di origini padovane, trovata senza vita nel suo appartamento di via Croce Rossa a Portogruaro. Il Pm Carmelo Barbaro ha disposto il fermo di B.W., 23 anni cittadino Marocchino, che abita nello stesso complesso Ater. Il giovane è stato denunciato anche ricettazione nelle ultime settimane delle attrezzature rubate ai vicini. Il ventenne è indiziato di delitto per la morte di Marcella Boraso con la quale avrebbe avuto un rapporto di amicizia, tanto da essere in possesso anche delle chiavi del suo appartamento la cui ... Leggi su laprimapagina

FilippoGiov : Portogruaro. Donna trovata morta in casa con una ferita alla testa: marocchino di 23 anni fermato per omicidio… - alessandrograpp : RT @RobyvrRoberto: Risorsa che fa gli straordinari a Portogruaro. Donna trovata morta in casa con una ferita alla testa: marocchino di 23 a… - RobyvrRoberto : Risorsa che fa gli straordinari a Portogruaro. Donna trovata morta in casa con una ferita alla testa: marocchino di… - periodosabbatic : @robertosaviano E per la donna violentata a Milano neanche un urletto sottile sottile ? O per la 59venne ammazzata… - Gazzettino : #portogruaro. Donna trovata morta in casa con una ferita alla testa: un marocchino di 23 anni fermato per #omicidio -