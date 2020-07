Portland, gli agenti sparano gas lacrimogeni contro i manifestanti: colpito il sindaco Wheeler in prima linea nelle proteste – Le immagini (Di giovedì 23 luglio 2020) Gli agenti federali hanno sparato gas lacrimogeni contro i manifestanti a Portland per reprimere le proteste che da giorni infuriano nella città dopo l’uccisione dell’afroamericano George Floyd. Tra la folla c’era anche il sindaco della città, il democratico Ted Wheeler, che è stato raggiunto dal gas mentre si trovava davanti al tribunale federale. Il sindaco ha tossito più volte e sembrava leggermente stordito mentre i manifestanti gli hanno dato un paio di occhiali e dell’acqua. Non è chiaro se gli agenti federali sapessero della sua presenza al corteo. Wheeler ha più volte condannato l’invio degli ... Leggi su ilfattoquotidiano

