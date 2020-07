Porsche Super Cup, Pereira dominatore delle prime tre gare (Di giovedì 23 luglio 2020) Insieme alla Formula 1 è ripartita anche la Porsche Mobil 1 Supercup , l'ormai storica competizione targata Porsche . Una stagione 2020 partita in ritardo ma che dovrebbe riuscire a garantire un buon ... Leggi su autosprint.corrieredellosport

Insieme alla Formula 1 è ripartita anche la Porsche Mobil 1 Supercup, l'ormai storica competizione targata Porsche. Una stagione 2020 partita in ritardo ma che dovrebbe riuscire a garantire un ...Ha subito brillato sul circuito toscano il team che fa capo ad Autocentri Balduina e gestito in pista da SVC The Motorsport Group che ha aperto stagione 2020 del monomarca tricolore con le 911 GT3 Cup ...