Pomezia, presentato il progetto per il nuovo teatro comunale: ecco come sarà (Di giovedì 23 luglio 2020) presentato il progetto del nuovo teatro comunale (ex consorzio agrario) di Pomezia. Grazie al finanziamento di 3.383.229,12 euro del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2014-2020 nell’ambito del piano “Turismo e cultura” del Ministero dei Beni e delle Attività culturali, il Comune di Pomezia può procedere, dopo oltre 10 anni, al completamento del teatro. A presentare il progetto, accompagnato da due plastici, di cui uno esposto al MAXXI di Roma, l’Architetto Marco Petreschi, che a partire dalla modificazione del capannone progettato dallo studio Passarelli, ne ha curato da un lato la salvaguardia attraverso il riuso e il recupero di gran parte della preesistenza, e dall’altro ... Leggi su ilcorrieredellacitta

