Pirozzi: con nuova legge Protezione Civile forma avanzata prevenzione (Di giovedì 23 luglio 2020) Roma – “L’aula del consiglio regionale ha approvato oggi all’unanimita’ la mia proposta di legge di modifica del testo di riforma della normativa sulla Protezione Civile del Lazio. Tra le innovazioni l’istituzione scuola di alta Protezione Civile, con la liberalizzazione ad altre strutture riconosciute, di effettuare la formazione, aumentando l’offerta a vantaggio della professionalita’ degli operatori. Il cuore della modifica saranno i Centri Polifunzionali di Prossimita’, infrastrutture operative attrezzate distribuite sul territorio nelle zone maggiormente a rischio che permetteranno di diminuire al massimo i tempi dei primi interventi in caso di calamita’.” “Grazie a questa innovazione nella ... Leggi su romadailynews

Rietilife : Pirozzi (Fdi): 'Protezione Civile, con nuova legge modello operativo con forma avanzata di prevenzione' -… - chrdioc : Pirozzi a cena con Zeman: il boemo dà consigli al tecnico del Trastevere - Rietilife : Pirozzi a cena con Zeman: il boemo dà consigli al tecnico del Trastevere - -

Ultime Notizie dalla rete : Pirozzi con

RomaDailyNews

“Far diventare Giugliano una città vivibile e sostenibile, per i giovani ma anche per le famiglie”. Questo è la motivazione che ha spinto Marilena Maisto a candidarsi alla carica di consigliere comuna ...Roma, 23 lug. (askanews) - "La legge approvata dal Consiglio regionale sulla Protezione civile del Lazio con voto unanime un altro bel segnale del lavoro che viene portato avanti dall'Aula e che in qu ...