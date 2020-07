Pioli: Sono felice del rinnovo, sarò ancora il vice di Ibra (Di giovedì 23 luglio 2020) L'articolo Pioli: Sono felice del rinnovo, sarò ancora il vice di Ibra proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

AntoVitiello : #Gazidis: '#Rangnick? Non ci sono impegni economici o penali per il club. Nessun accordo è stato siglato con altri… - AntoVitiello : Secondo la proprietà Pioli è cresciuto e ha dimostrato di poter portare avanti il progetto anche in un periodo diff… - AntoVitiello : #Pioli sul cambio di #Ibrahimovic 'Era arrabbiato perchè voleva giocare tutta la gara e fare gol. Le ultime 2 prest… - sportli26181512 : Milan, con Pioli può restare anche Ibra. Ma Gazidis frena: 'Non lo so': 'Preferirei non parlare di un singolo gioca… - Nicola_Bressi : @SofiaRizzi94 Personalmente lo strovo elementare. Libellule: 300 milioni di anni. Pinguini: 70 milioni di anni. Lib… -