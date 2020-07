Pioli-Milan 2022: ecco la foto della firma (Di giovedì 23 luglio 2020) Dopo l’ufficialità arrivata nella serata di martedì dopo la vittoria con il Sassuolo, il Milan attraverso i social network ha pubblicato la foto del momento della firma di Stefano Pioli che ha prolungato fino al 2022. Tra i presenti anche, Mirko Levati, Paolo Maldini, Valerio Giuffrida, Ivan Gazidis, Frederic Massara e Gabriele Giuffrida. All together #SempreMilan pic.twitter.com/yh2xz6RD3O — AC Milan (@acMilan) July 23, 2020 foto: profilo twitter Milan L'articolo Pioli-Milan 2022: ecco la foto della firma proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

AntoVitiello : Il #Milan ha scelto di andare avanti con #Pioli. Confermato - AntoVitiello : Ricostruzione ultime 48 ore. #Pioli firma lunedì sera il rinnovo. Martedì mattina #Rangnick avvisato della decisi… - AntoVitiello : AC Milan annuncia di aver raggiunto un accordo con Stefano Pioli per l’estensione di due anni del suo contratto com… - Salvo2410libero : Messi all'Inter Ronaldo è già alla Juve Entrambe vengono sommerse dai debiti e falliscono Il Milan vince lo scudo con Pioli Segnate - evivanco7 : RT @PBPcalcio: Analizziamo la scelta di andare avanti con #Pioli, facendo intervenire ospiti: con loro cercheremo di capire come sarà il 'n… -

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Demetrio Albertini ha speso belle parole per l’ex compagno ed amico Paolo Maldini. Ecco l’intervista completa: “Penso che stavolta la sua figura sia stata fond ...Milano, 23 luglio 2020 – Il Milan di Stefano Pioli, con il pass per l’Europa League già in tasca ma con ancora l’obiettivo di evitare i preliminari, si prepara ad affrontare un altro importante test c ...