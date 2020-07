Pioli: "Atalanta, ora siamo un altro Milan! Assenze? Mi preoccupano i pochi cambi in difesa" (Di giovedì 23 luglio 2020) Vigilia importante per il Milan e Stefano Pioli che, domani, ospiteranno la terribile Atalanta di Gian Piero Gasperini. A San Siro si affronteranno le due squadre più in forma della Serie A, ma i rossoneri dovranno fare a meno di alcune pedine importanti come Theo Hernandez e Alessio Romagnoli. Queste le parole del tecnico milanista in conferenza stampa. US Sassuolo v AC Milan - Serie A Il Milan non batte l'Atalanta in casa dal 2014... "Sappiamo l'importanza della partita, vogliamo fare di... Leggi su 90min

DiMarzio : #Milan, le parole di #Pioli in conferenza stampa - clikservernet : Pioli: “In termini statistici l’Atalanta è tra le prime del campionato. Vogliamo fare bene” - Noovyis : (Pioli: “In termini statistici l’Atalanta è tra le prime del campionato. Vogliamo fare bene”) Playhitmusic - - sportli26181512 : Pioli sulla gara con l'Atalanta: 'Siamo cambiati rispetto all'andata. Sono arrivati giocatori importanti': Interven… -