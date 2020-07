Pietro Delle Piane fa infuriare Antonella Elia: 'Ho baciato la tentatrice' (Di giovedì 23 luglio 2020) 'L'ho baciata' . Queste parole hanno mandato su tutte le furie Antonella Elia . A pronunciarle, è stato il suo fidanzato, Pietro Delle Piane , mentre raccontava un incontro con una Delle single del ... Leggi su tgcom24.mediaset

MarioManca : «Bruto» per Pietro Delle Piane è un termine «arcaico». #temptationisland - danamati : RT @leggoit: Temptation Island: i fan di Antonella Elia cambiano la pagina Wikipedia di Pietro delle Piane che diventa 'Pietro ho fatto un… - _beaphoenix_ : RT @hekimasss: Pietro Delle Piane taci, ascolta e bacia i piedi a questo grand'uomo che è Lorenzo Amoruso. #TemptationIsland - hekimasss : Pietro Delle Piane taci, ascolta e bacia i piedi a questo grand'uomo che è Lorenzo Amoruso. #TemptationIsland - infoitcultura : Chi è Pietro Delle Piane e quanto guadagna? Biografia e carriera -

Risvolto choc per Antonella Elia a Temptation Island. Il fidanzato Pietro Delle Piane, pensando di non essere ripreso e nemmeno ascoltato, si è praticamente "imboscato" con la single Beatrice baciando ...