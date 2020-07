Pietrelcina, ‘Jazz sotto le stelle festival’: gli ospiti della 16ᵃ edizione (Di giovedì 23 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiPietrelcina (Bn) – Si svolgerà a Pietrelcina il 30 luglio, 4 e 5 agosto 2020 il Jazz sotto le stelle Pietrelcina festival. Giunta alla 16ᵃ edizione, la manifestazione ha il patrocinio della Provincia di Benevento e del Comune di Pietrelcina, la direzione artistica di Giovanni Russo ed è realizzata in collaborazione con la Cooperativa di Comunità ILEX e con l’organizzazione della Pro Loco. Il tema scelto per quest’anno è Accordi comuni, vale a dire un focus a 360° sulla musica degli ultimi decenni nella quale si sono identificate diverse generazioni. I concerti si svolgeranno al Parco Colesanti e, come sempre, saranno gratuiti. Si partirà il 30 ... Leggi su anteprima24

arenapianoforti : Jazz sotto le stelle Pietrelcina festival - 30 luglio - 4_5 agosto 2020 @ Pietrelcina -

Ultime Notizie dalla rete : Pietrelcina ‘Jazz