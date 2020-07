Piano Ue promosso dagli italiani Il consenso di Conte sale ancora (Di venerdì 24 luglio 2020) l 54,3% degli italiani si dice soddisfatto dell'accordo sul Recovery Fund del valore di 750 miliardi di euro (208,8 miliardi andranno al nostro Paese). Tra i soddisfatti c'è un 6,3% secondo cui si sarebbe potuto ottenere di più e meglio. A bocciare l'intesa è il 44,2%: Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

Roma, 24 lug. (askanews) - Per richiamare l'attenzione sulla sicurezza stradale Anas promuove anche quest'anno, in collaborazione con la Polizia di Stato, la campagna di comunicazione #GUIDAeBASTA per ...