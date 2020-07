Piacenza, l'audio shock dei carabinieri arrestati: "Siamo irraggiungibili" (Di giovedì 23 luglio 2020) Cinque i capi di imputazione che accusano i carabinieri arrestati mercoledì 22 luglio a Piacenza di lesioni, sequestro di persona e tortura. I fermi sono arrivati anche grazie alle intercettazioni ambientali che hanno registrato le conversazioni in cui, secondo il capo della Procura di Piacenza, venivano descritti "comportamenti criminali". Gli interrogatori per gli indagati sono previsti per venerdì 24 luglio. Leggi su tg24.sky

