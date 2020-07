Piacenza, la caserma degli orrori? "Mele marce, nessuno si azzardi a infamare i Carabinieri" (Di giovedì 23 luglio 2020) Sembra la sceneggiatura di Gomorra, o di uno di quei film sulla polizia irredenta di Martin Scorsese dove la legge è un luogo comune e la sua violazione un'antica liturgia. Dalla notizia dei Carabinieri arrestati a Piacenza trapela un'umanità che poco ha d'umano. C'è un groviglio di crimini - pestaggio, tortura, sequestri, peculato, traffico di droga - che mandano in tumulto il cuore delle istituzioni. C'è tutt' una stazione di Carabinieri che trasuda corruzione. C'è la foto, emblematica, di un uomo a terra, scalzo, suonato come un tamburo, quasi annegato nel suo sangue: forse uno spacciatore che non s' era voluto adeguare al sistema dei boss con le stellette. C'è perfino un appuntato, di solito la figura più tenera dell'Arma, che si rivela pusher di primo livello con un alto ... Leggi su liberoquotidiano

