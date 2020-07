Piacenza, carabinieri arrestati. Le reazioni della politica e della società (Di giovedì 23 luglio 2020) La notizia dell' arresto di sei carabinieri infedeli e del sequestro della loro stazione 'Levante' a Piacenza ha provocato forti reazioni del mondo istituzionale, politico e nei social. Ilaria Cucchi, ... Leggi su quotidiano

Agenzia_Ansa : A Piacenza sequestrata una caserma dei carabinieri e almeno sei militari arrestati. I reati contestati sono spaccio… - robertosaviano : Ciò che è accaduto nella caserma dei #Carabinieri di #Piacenza è tra le vicende più drammatiche della storia della… - amnestyitalia : 'Reati impressionanti', tra cui la tortura: è quanto emerge dall'inchiesta della procura della Repubblica di… - SimoLaSimpa : RT @321serena: Giuseppe Montella, capo del gruppo. Salvatore Cappellano, Angelo Esposito, Giacomo Falanga e Daniele Spagnolo. Marco Orlando… - TntLuca : RT @LaSkilly: #Piacenza: arrestati sette carabinieri, 'reati impressionanti' #melemarce -

Ultime Notizie dalla rete : Piacenza carabinieri

«Un fatto enorme e gravissimo che ricorda la vicenda di mio fratello Stefano». Così Ilaria Cucchi commenta l’indagine della Procura di Piacenza che coinvolge alcuni carabinieri accusati, tra l’altro, ...Misure cautelari per dieci carabinieri (cinque in carcere e uno ai domiciliari). Una caserma sotto sequestro (primo provvedimento del genere in Italia). Accuse gravissime che vanno dal traffico di dro ...