Piacenza, carabinieri arrestati. Il giovane militare che rifiutava gli illeciti: «Pensano solo a fare tanti arresti». (Di giovedì 23 luglio 2020) Nella caserma Levante c’era anche un giovane militare che nei colloqui intercettati con il genitore esprime «tutta la delusione per essere finito a lavorare in un ambiente in cui vengono costantemente calpestati i doveri delle forze dell’ordine» Leggi su corriere

