Piacenza, anche un’orgia nella caserma dei carabinieri arrestati. Il gip: “Presenti due donne, forse escort” (Di giovedì 23 luglio 2020) anche un’orgia con due escort nella caserma dei carabinieri di Piacenza nella caserma dei carabinieri di Piacenza, al centro di una vasta indagine per spaccio, estorsione e tortura, si sarebbe svolta anche un’orgia con due donne, forse escort. È quanto emerge dall’ordinanza di custodia cautelare dell’operazione “Odysseus”, secondo cui l’orgia sarebbe avvenuta nell’ufficio del comandante Marco Orlando. A parlarne, così come si legge nell’ordinanza del gip, sono due degli arrestati, Giuseppe Montella e Salvatore Cappellano, i quali “commentano un episodio che aveva visto come protagonista un collega ... Leggi su tpi

