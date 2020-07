PES su Nintendo Switch? Per il brand manager della serie 'è sempre più vicino' (Di giovedì 23 luglio 2020) Pro Evolution Soccer di Konami ha avuto alti e bassi, ma la serie ha ancora i suoi fan di lunga data e quegli stessi fan apprezzerebbero senza dubbio la possibilità di giocare su Nintendo Switch. Mentre per alcuni potrebbe sembrare un sogno irrealizzabile, Robbye Ron, responsabile del marchio PES per l'America Latina, ha lasciato intendere che potrebbe avverarsi invece molto presto.Parlando durante un'intervista, a Ron è stato chiesto se PES su Switch fosse una possibilità e ha risposto: "Penso che siamo più vicini a questo. Unreal Engine ci aiuterà molto ad essere un po' più flessibili su quali piattaforme pubblicheremo i nostri giochi. Non posso ancora assicurarlo, ma penso che ci stiamo avvicinando ad una versione per ... Leggi su eurogamer

