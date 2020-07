Perché Paypal è la killer app delle criptovalute (Di giovedì 23 luglio 2020) La sede di Paypal (Getty Images)Quando uscì dal progetto Libra, lanciato dai suoi “vicini di casa” in Silicon Valley di Facebook, sembrava che Paypal si allontanasse definitivamente dalla corsa alle criptovalute, andando a rinforzare i ranghi dei criptoscettici e delle lobby che combattono le monete digitali. Invece nei quartieri generali di San Jose stavano probabilmente solo prendendo la rincorsa. Qualche mese dopo, tramite l’integrazione delle criptovalute nella loro app Venmo, hanno lanciato invece un segnale forte e chiaro al settore cripto e alla finanza tutta. Venmo è un’app usata principalmente dai singoli utenti, piuttosto che dalle imprese (come invece succede più spesso con Paypal), e conta 300 milioni di ... Leggi su wired

