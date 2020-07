Perché difendete sempre Ancelotti? Siete come i nostalgici di Sarri (Di giovedì 23 luglio 2020) Buonasera, sono un assiduo lettore del vostro giornale ed ovviamente tifoso del Napoli. Anche oggi ho letto l’ennesimo articolo pro Ancelotti e dunque mi sono deciso a scrivere per protestare. Io non tifo per i giocatori (eccezion fatta per D10S e Marekiaro) né per gli allenatori ma solo per la maglia azzurra e mi sforzo di essere coerente con questa mia idea di tifo. E per questo trovo incoerente la vostra strenua difesa del mister Ancelotti a cui contrapponete la critica ai nostalgici di Sarri, io credo che si tratti di approcci e idee analoghe, la difesa esclusiva delle proprie idee piuttosto che un’analisi oggettiva dei fatti. E se i fatti sono i risultati, di fatto Ancelotti ha fatto peggio di Mazzarri, di Benitez e di Gattuso e, tra i non vincenti, anche peggio di ... Leggi su ilnapolista

napolista : Perché difendete sempre Ancelotti? Siete come i nostalgici di Sarri Posta Napolista 1 / Io non tifo per i giocator… - CatSun61 : RT @CesareSacchetti: I poliziotti si lamentano per le botte prese dai migranti. Prima eseguono gli ordini del regime vessando cittadini che… - MonicaMofanta : RT @CesareSacchetti: I poliziotti si lamentano per le botte prese dai migranti. Prima eseguono gli ordini del regime vessando cittadini che… - c_digiangiacomo : RT @CesareSacchetti: I poliziotti si lamentano per le botte prese dai migranti. Prima eseguono gli ordini del regime vessando cittadini che… - joepie1976 : RT @CesareSacchetti: I poliziotti si lamentano per le botte prese dai migranti. Prima eseguono gli ordini del regime vessando cittadini che… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché difendete Perché difendete sempre Ancelotti? Siete come i nostalgici di Sarri ilnapolista