Per i gamer ci sono due nuovi smartphone estremi (Di giovedì 23 luglio 2020) (Foto: Lenovo)Due grandi novità in ambito videoludico con una coppia di gaming phone ufficializzata a distanza di poche ore l’una dall’altra. Lenovo ha tolto i veli da Legion Phone Duel mentre Asus ha svelato il tanto atteso nuovo Rog Phone 3. Scopriamo tutti i dettagli di questi modelli che concentrano lo stato dell’arte dell’hardware mobile. Lenovo Legion Phone Duel Davvero unico il design di Lenovo Legion Phone Duel che offre una soluzione mai vista prima con l’originale scelta di montare la fotocamera frontale da 20 megapixel con un meccanismo pop-up che sbuca da uno dei lati lunghi del dispositivo dato che durante il gioco si impugna solitamente in orizzontale. Potrebbe tornare molto utile quando viene richiesta un’interazione video oppure per chi vuole registrare anche le reazioni nei gameplay. Anche le due fotocamere posteriori variano ... Leggi su wired

