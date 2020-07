Peppe Montella, il carabiniere che “viveva al di sopra della legge” tra auto di lusso e le botte al “negro” raccontate alla moglie e al figlio (Di giovedì 23 luglio 2020) Le macchine e le motociclette non se l’è mai fatte mancare, Giuseppe Montella. Dal 2008 al giorno del suo arresto ha cambiato dieci automobili e 16 dueruote passando da Fiat Punto e Smart a Bmw 520, Mercedes Classe A e Ducati Hypermotard. Come sia riuscito a mantenere un tenore di vita “decisamente sproporzionato” rispetto ai 31.500 euro lordi di stipendio, e mentre perfezionava anche l’acquisto di una villetta da oltre 250mila euro a Gragnano Trebbiense, è spiegato dal gip del Tribunale di Piacenza, Luca Milani, nell’ordinanza con cui mercoledì lo ha spedito in cella con una sfilza di quasi 50 capi d’imputazione. L’appuntato Giuseppe Montella, conosciuto da tutti come Peppe, nato a Pomigliano d’Arco, dovrà spiegare tutto molto bene durante ... Leggi su ilfattoquotidiano

clikservernet : Peppe Montella, il carabiniere che “viveva al di sopra della legge” tra auto di lusso e le botte al “negro” raccont… - Noovyis : (Peppe Montella, il carabiniere che “viveva al di sopra della legge” tra auto di lusso e le botte al “negro” raccon… - fbneyf : @andreavianel @donwinslow Secondo voi in Italia ce n’è solo uno di Peppe Montella? La mafia è intriseca nell’uomo.… - fbneyf : @tg2rai Ma secondo voi, in Italia ce n'è solo uno di Peppe Montella? - Mirko799 : RT @felice_part2: Giuseppe 'Peppe' Montella il carabiniere leader del gruppo degli arrestati. Strano che sia un terrone, pensavo fosse qual… -