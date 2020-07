Pensioni, prosegue la frenata degli assegni anticipati e l’età di ritiro scende a 61 anni (Di giovedì 23 luglio 2020) Il monitoraggio sul primo semestre 2020: nei trattamenti di vecchiaia le donne superano gli uomini di 18 punti Leggi su ilsole24ore

Nei primi sei mesi dell’anno le donne hanno dato un distacco di 18 punti agli uomini nella corsa alla pensione, con una percentuale di nuove decorrenze che è passata da 96 a 114. A fine giugno, in par ...

Nei primi sei mesi dell'anno le donne hanno dato un distacco di 18 punti agli uomini nella corsa alla pensione, con una percentuale di nuove decorrenze che è passata da 96 a 114. A fine giugno, in par ...